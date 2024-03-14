"17 марта возле Пушкинской галереи у нас пройдут традиционные масленичные гуляния. Для тепла мы обязательно поставим наш большой самовар на 40 литров, откуда все желающие смогут попробовать горячий, ароматный чай на травах и обязательно с блинами", — сказал Бакулин.

Он отметил, что в программу гуляний войдут призы для гостей за участие в конкурсах и сожжение чучела Масленицы. Ранее пресс-служба администрации Железноводска сообщала, что власти города хотят ввести новую традицию разливать железноводский чай на местных травах.