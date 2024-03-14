"Понедельник был выбран не случайно. Каждый знает, что в этот день музей закрыт для посетителей. Гости концертов получат уникальную возможность быть в пустом музее и при этом слушать музыку в живом исполнении", — цитируются в сообщении слова директора фестиваля Марии Зашляпиной.

Как уточнили в пресс-службе, концерты будут проходить на третьем этаже музея. Их станут исполнять на хранящемся там раритетном рояле Becker дореволюционного производства. По времени они займут не больше часа. Количество мест в зале — 30.

Первый концерт "Музыка в музее. Сергей Рахманинов и Михаил Врубель: тайный диалог" состоится 18 марта. Исполнитель — Арсений Мерзлов.

Ранее сообщалось, что после двухлетнего перерыва в Екатеринбург вернулся Венский фестиваль музыкальных фильмов. Он прервал свою работу в 2022 году. До этого фестиваль проходил в городе в течение 11 лет.