Эти организмы, подобно мшанкам и кораллам, образовывали ветвистые колонии (рабдосомы). Современными представителями таких граптолитов считаются птеробранхии.

Находка была сделана в северо-западной части Горного Алтая.

"В свите Вторых Утесов (разрез "Техтень") в единственном местонахождении были найдены многочисленные дендроидные граптолиты уникальной сохранности, захоронившиеся в прижизненном объемном вертикальном положении. Возраст этих отложений — от 438 до 443 млн лет (силурийский период). В то время на этой территории Горного Алтая было море", — говорится в сообщении.

Уникальность находки также в том, что обычно дендроидные граптолиты обнаруживаются не там, где они обитали, потому что их колонии подвергались воздействию придонных течений, разрушались и переносились в другие места, говорится в сообщении.

Среди найденных граптолитов определены представители четырех родов, относящихся к семейству Callograptidae Hopkinson.

"Алтайские представители этих родов имеют вид кустообразных и древовидно-ветвистых, конусовидных или воронковидных кубков, сохранившихся в том же положении, в каком они существовали на морском дне", — говорится в сообщении.

Часть колоний деформированы, однако большая часть рабдосом имеет достаточно полную прижизненную объемную форму, что говорит об отсутствии каких-либо подводных течений во время их существования и после их гибели.

Было установлено, что колонии дендроидных граптолитов проходили "ювенильную" ("детскую"), "неоническую" ("юношескую") и "взрослую" стадии развития, в соответствии с которыми менялась общая конфигурация колоний. В ряде случаев также наблюдалась "геронтическая" ("старческая") стадия.