В этом году при помощи волонтеров будет продолжено восстановление мемориальных лесов, как естественных, так и посаженных более 100 лет назад Львом Николаевичем Толстым и членами его семьи.
В первую очередь работы проведут на участках в лесу Чепыж и Старый Заказ. На этой территории необходимо будет собрать упавшие ветки и то, что осталось от санитарных рубок погибших деревьев. Также продолжится подготовка к посадкам в Березовом клине и Абрамовской посадке.
"Это масштабная работа, с которой музей не может справиться без помощи волонтеров", — отметили в пресс-службе.
Ежегодно в программе "Волонтерские выходные в Ясной Поляне" принимают участие около 200 человек. География участников обширна: от Тулы и Петрозаводска до Мексики и Индии.
Ясная Поляна — родовое имение Толстого, здесь он родился и провел большую часть своей жизни. Мемориальные ландшафты усадьбы (сады, парки, пруды, посаженные писателем леса), как и здания конца XVIII — начала XIX веков, поддерживаются в своем неизменном историческом виде.