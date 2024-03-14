"Первые "Волонтерские выходные" пройдут с 12 по 14 апреля. Весной также планируются смены с 19 по 21 апреля и с 24 по 26 мая. Кроме того, предполагается проведение программы летом и осенью — всего девять волонтерских заездов выходного дня за 2024 год", — говорится в сообщении.

В этом году при помощи волонтеров будет продолжено восстановление мемориальных лесов, как естественных, так и посаженных более 100 лет назад Львом Николаевичем Толстым и членами его семьи.

В первую очередь работы проведут на участках в лесу Чепыж и Старый Заказ. На этой территории необходимо будет собрать упавшие ветки и то, что осталось от санитарных рубок погибших деревьев. Также продолжится подготовка к посадкам в Березовом клине и Абрамовской посадке.

"Это масштабная работа, с которой музей не может справиться без помощи волонтеров", — отметили в пресс-службе.

Ежегодно в программе "Волонтерские выходные в Ясной Поляне" принимают участие около 200 человек. География участников обширна: от Тулы и Петрозаводска до Мексики и Индии.

Ясная Поляна — родовое имение Толстого, здесь он родился и провел большую часть своей жизни. Мемориальные ландшафты усадьбы (сады, парки, пруды, посаженные писателем леса), как и здания конца XVIII — начала XIX веков, поддерживаются в своем неизменном историческом виде.