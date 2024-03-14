"В рамках программы "Формирование современной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда" продолжится благоустройство общественных пространств и дворовых территорий. Будет выполнен второй этап работ в Кировском сквере и отремонтированы 36 дворов", — говорится в сообщении.

Кроме того, 31 объект выполнят по программе "Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула", 57 — по программе "Народный бюджет" и 328 — по проекту "Наш город".

Также по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в областной столице в этом году комплексно отремонтируют Набережную Дрейера, Щёкинское шоссе, улицы Дм. Ульянова и Курковую.

Ранее сообщалось, что в 2024 году планируется завершить строительство путепровода через Упу в Туле, на реализацию проекта направлено около 2 млрд рублей.