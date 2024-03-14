В столицу Бахрейна Манаму, согласно допускам, компания сможет летать из Москвы, Сочи, Махачкалы, Грозного — с частотой от 4 до 7 раз в неделю.

Допуск в Эль-Кувейт предполагает полеты из Москвы до 4 раз в неделю.

Рейсы в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд Red Wings сможет выполнять из Уфы, Москвы, Минеральных Вод, Сочи, Грозного (от 3 до 7 раз в неделю). Кроме того, Росавиация выдала компании допуски в Джидду: постоянные — из Минвод, Казани, Сочи, Уфы (от 1 до 5 раз в неделю) и временный — из Москвы (до 7 раз в неделю; постоянные права на допуск — у "ЮТэйр").

Об интересе российских авиакомпаний к рейсам в Бахрейн и Кувейт и работе по открытию прямого авиасообщения с Саудовской Аравией (а также Филиппинами и Индонезией) ранее сообщал начальник управления регулирования перевозок и международного сотрудничества Росавиации Лев Косинов. Планируется также "крупное расширение маршрутной сети в Китай, Вьетнам и Индию", говорил он.

Red Wings (контролируется госкорпорацией "Ростех") входит в число крупнейших российских авиакомпаний. Парк перевозчика сформирован из 20 региональных Superjet 100, одного среднемагистрального Ту-214 и трех дальнемагистральных Boeing 777. Также у компании есть восемь среднемагистральных Airbus A320/321 — все они с 2022 года находятся на хранении.