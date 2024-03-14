"Согласно опросу, 10% девелоперов многоквартирных домов уже вышли на рынок ИЖС. Еще 41% планируют это сделать в ближайшее время. Остальные 49% застройщиков такую возможность для себя пока не рассматривают", — говорится в исследовании.

Опрос проводился в феврале 2024 года. В нем приняли участие почти 100 представителей девелоперских компаний.

Активизация выхода застройщиков многоквартирных домов в строительство коттеджных поселков и таунхаусов связана с постепенным наведением порядка в законодательном регулировании этого сегмента, а также с внедрением ипотеки на ИЖС в рамках регулярной оценки деловой активности девелоперов провел опрос о готовности застройщиков выходить на рынок строительства поселков ИЖС или таунхаусов, а также на рынок туристических объектов.

"В самое ближайшее время будет принят закон, который позволит распространить на ИЖС такие же правила кредитования строительства, которые сегодня применяются при возведении многоквартирного жилья. Подрядчики получат доступ к проектному финансированию и будут освобождены от НДС, а деньги покупателей до завершения строительных работ будут защищены на счетах эскроу. Реализация инициативы, по нашим оценкам, позволит строить с привлечением ипотеки каждый второй дом, сейчас на заемные средства строится лишь каждый четвертый. ИЖС — это новая точка роста для строительного рынка", — заверил руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

Рынок туристических объектов (баз отдыха, гостиниц) также привлекает застройщиков. 12% опрошенных уже вышли на рынок туристических объектов, еще 29% рассматривают для себя такую возможность. Однако, возможность выхода в этот сектор в ближайшее время не рассматривают 59% опрошенных. "Можно ожидать, что в ближайшей перспективе доля девелоперов, которым интересен данный сектор, возрастет", — отметил руководитель портала ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик.

Ускорить выход застройщиков на этот рынок позволит внесение поправок в законодательство, например, узаконивание сегмента сервисных апартаментов, считают в ДОМ.РФ.