В ведомстве рекомендуют для поездок пользоваться альтернативными маршрутами на МЦД-4, метро и МЦК, а также наземным транспортом.
По диаметру большая часть поездов отменена, интервалы движения увеличены до двух часов.
На Савеловском направлении часть поездов отменена, большая часть будет прибывать и отправляться только от Савеловского вокзала, интервалы движения будут увеличены до получаса, у части поездов изменится набор остановок.
На Белорусском направлении часть поездов отменена, большая часть будет прибывать и отправляться только от Белорусского вокзала. Интервалы движения будут увеличены до одного часа, у части поездов также изменится набор остановок.
По выходным будет закрыт путь в область на участке от Савеловского вокзала до Филей.