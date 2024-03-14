"По выходным дням с 16 марта по 21 апреля с начала и до окончания движения на Савеловском и Белорусском направлениях D1 изменится расписание поездов. Это нужно для строительства путепроводной развязки между станциями Беговая и Тестовская", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале департамента в четверг.

В ведомстве рекомендуют для поездок пользоваться альтернативными маршрутами на МЦД-4, метро и МЦК, а также наземным транспортом.

По диаметру большая часть поездов отменена, интервалы движения увеличены до двух часов.

На Савеловском направлении часть поездов отменена, большая часть будет прибывать и отправляться только от Савеловского вокзала, интервалы движения будут увеличены до получаса, у части поездов изменится набор остановок.

На Белорусском направлении часть поездов отменена, большая часть будет прибывать и отправляться только от Белорусского вокзала. Интервалы движения будут увеличены до одного часа, у части поездов также изменится набор остановок.

По выходным будет закрыт путь в область на участке от Савеловского вокзала до Филей.