Так, в горах Кабардино-Балкарии и Северной Осетии лавиноопасная ситуация будет сохраняться с 18:00 мск 14 марта до 18:00 мск 15 марта.

В пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии предупредили о рисках возникновения ЧС на территории Алагирского района, связанных с повреждением линий электропередачи, домов, автодорог, мостов и другой инфраструктуры. В чрезвычайном ведомстве КБР также отметили вероятность возникновения различных ЧС и происшествий в горных районах республики.

В связи с лавинной опасностью в горах Дагестана с 14 по 15 марта в пресс-службе регионального главка МЧС призывали жителей воздержаться от дальних поездок и походов на потенциально опасные участки. В ведомстве сообщили также, что 14 марта в ряде районов республики ожидается усиление восточного и юго-восточного ветра до 25 метров в секунду.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по КЧР, лавинная опасность в горах региона продлится с 15 по 17 марта. Спасатели призывают людей избегать места возможного схода лавин, что, как правило, случается на склонах крутизной выше 30 градусов.

До конца суток 14 марта, а также в течение 15, 16 и 17 марта будет лавиноопасно в горах Краснодарского края и Адыгеи на уровне выше 2 тыс. метров, сообщают пресс-службы чрезвычайных ведомств регионов.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Ингушетии, сход лавин возможен с 14 по 16 марта в горных районах республики на уровне выше 1 тыс. метров.