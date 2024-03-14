"В настоящее время идёт активная фаза строительства порта. Рассматривается вопрос о выделении терминала "Причал №1" для эксплуатации. Он будет работать в первую очередь, принимая грузовые суда. В июле надеемся подготовить соответствующую инфраструктуру и принимать там автомобильные паромы", — сказал Мошков на региональной конференции Ассоциации международных автоперевозчиков "АСМАП-Балтик 2024".

По его словам, терминал в Пионерском будет работать, прежде всего, в тех случаях, когда порту Балтийска, где расположен основной грузовой терминал для паромов, будут образовываться очереди. Это может быть связано с тем, что на грузовую линию между Калининградской областью и портами Ленинградской области и Санкт-Петербурга в ближайшее время выйдут дополнительные суда.

Так, в апреле на ней должен появиться грузопассажирский паром. Он будет способен брать на борт до ста автопоездов, что заметно снизит напряженность, что есть сегодня с доставкой в регион накатной техники, заключил Мошков.

Как сообщалось, проектная мощность терминала предусматривает обработку 80 тыс. единиц накатных грузов при 312 судозаходах паромов в год. Он также рассчитан на прием порядка 225 тыс. круизных и 80 тыс. паромных пассажиров в год.

В настоящее время строительство терминала ведет ФГБУ "Морская спасательная служба". Стоимость контракта составляет 8,511 млрд рублей. Дата завершения строительства объекта — 30 ноября 2024 года. При этом срок исполнения всего контракта — 20 января 2025 года.

Значимость калининградской грузовой морской линии повысилась после того, как Литва летом 2022 года ввела ограничения на железнодорожный и автомобильный транзит грузов, подпавших под санкции Евросоюза, с определенными оговорками и квотами на их объемы. При этом транзит через Литву подсанкционных грузов автотранспортом запрещен.

На начало марта морские перевозки грузов между Калининградской областью и основной территорией России обеспечивали в общей сложности 24 судна. Они работают на нескольких регулярных линиях: Усть-Луга — Балтийск, Бронка — Калининград, Санкт-Петербург — Балтийск, Санкт-Петербург — Калининград.