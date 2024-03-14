"В дни выборов президента Российской Федерации в экспозиции музея-заповедника "Куликово поле" вход будет свободным. Речь идет о посещении учреждений культуры без экскурсий, для камерных музеев — при условии отсутствия предварительной заявки от организованных групп", — говорится в сообщении пресс-службы музея.

В музее Куликовской битвы в Моховом организованы экспозиции "Сказание о Мамаевом побоище. Новое прочтение", детский музей-квест "Один в поле не воин"; в музейно-мемориальном комплексе героям Куликовской битвы в селе Монастырщино — экспозиция "Дон. Вся история на берегах одной реки".

В музее купеческого быта в Епифани представлена экспозиция купеческого дома, торговой лавки и подвала торговой лавки, выставка "Читайте рушники!".

В Туле музей "Тульские древности" приглашает на интерактивные экспозиции "Сказание о Мамаевом побоище" и "Секреты тульских мастеров"; музей-лаборатория в пространстве "Археология" — на выставку "Тула. Город на железной реке".

Кроме того, в научном центре "Археология и реставрация" организована выставка "Сабля: тысяча лет истории".

Музей-заповедник "Куликово поле" расположен в 120 км от Тулы, на месте Куликовской битвы 1380 года. Включает в себя музей Куликовской битвы, мемориал на Красном Холме, музейно-мемориальный комплекс в селе Монастырщина, музей истории русского купечества в поселке Епифань, музейно-выставочный центр "Тульские древности", научный центр "Археология и реставрация" и музей-лабораторию в Туле.