«Вслед за ростом спроса на путешествия по стране правительство поддерживает развитие номерного фонда. Нам нужны качественные, безопасные гостиницы, в том числе новые. Нам нужно повышать доверие к нашему номерному фонду и к тем звездочкам, которые отели получают. И в этой связи задача службы – это пересмотреть процедуру классификации. С одной стороны — упростить её, с другой — уйти от практики, которая проявляется иногда, скажем так, аккуратно, по торговле бумагами», — сказал он, выступая на коллегии Росаккредитации.

Министр напомнил, что подобные проблемы были и в других отраслях и во многом они изжиты.

«И, конечно, дальше надо будет обсуждать вместе с сообществом требования к гостиницам, потому что, очевидно, тоже надо с ними работать, поэтапно надо эти требования будет повышать в ответ на спрос, в ответ на запросы наших городов. Поэтому прошу ведомства посчитать все средства размещения, включить в реестр классифицированных объектов, это очень важно, потому что дальше мы на основе этого реестра будем привязывать все инструменты, начиная со статистического учета и заканчивая налоговой льготой», — сказал Решетников.

Он добавил, что необходимо будет внедрить новые требования к организациям, классификаторам и экспертам, и переходить к персональной ответственности конкретных экспертов.

«Ну и, конечно, важно обеспечить наличие доступных сервисов для получения достоверной информации о гостинице для жителей и гостей нашей страны и интегрировать реестр Росаккредитации с платформами по бронированию, но так, как это сделано при интеграции декларации по товарам с маркетплейсов», — подытожил министр.

В августе 2023 года Минэкономразвития передало Росаккредитации функцию по аккредитации организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей. Служба также будет осуществлять контроль (надзор) за их деятельностью и вести соответствующие реестры.

Росаккредитация – федеральная служба, которая находится в ведении Минэкономразвития и занимается формированием единой национальной системы аккредитации, контролем за деятельностью аккредитованных лиц, а также формированием и ведением реестров.