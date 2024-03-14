Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на министерство цифрового развития и транспорта, въезд транспортных средств будет ограничен на ул. Зарифы Алиевой (после пересечения с ул. Расула Рзы), Абдулкерима Ализаде, Тарлана Алиярбекова и Юсифа Мамедалиева, и эти территории будут пешеходными.

Министерство отмечает, что улицы, по которым будет ограничено движение транспортных средств, не имеют особого транзитного значения. Эти улицы в основном используются для парковок.

"Центр города Баку всегда является самым посещаемым местом жителями и гостями. В выходные количество пешеходов увеличивается многократно. Это обусловило создать здесь безопасную зону отдыха", — отмечает министерство.