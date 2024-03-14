На внутренних линиях перевезено 2,8 млн пассажиров (+17,9% г/г), на международных — 894,8 тыс. (+43,3%).

Общий пассажирооборот группы повысился на 30,8%, до 10,1 млрд пассажиро-километров, занятость кресел — на 1,7 процентного пункта (п.п.), до 89,2%

Основные показатели группы "Аэрофлот" (объединяет одноименную авиакомпанию, "Победу" и "Россию") в январе-феврале 2023-2024 гг.

Пассажиропоток авиакомпании "Аэрофлот" в феврале вырос на 30,6%, до 2 млн человек, в том числе 1,38 млн перевезено на внутренних линиях (+28,6%), 643,3 тыс. — на международных (+35%). Пассажирооборот увеличился на 33,1%, до 6,4 млрд пассажиро-километров.

По итогам 2024 года группа рассчитывает перевезти более 50 млн человек против 47,3 млн в 2023 году, заявлял в феврале глава "Аэрофлота" Сергей Александровский.

На конец февраля парк группы "Аэрофлот" насчитывал 349 самолетов, сообщается на сайте перевозчика: в том числе 59 широкофюзеляжных, 212 узкофюзеляжных и 78 региональных Superjet 100. Только у флагманской авиакомпании — 171 самолет, включая 41 широкофюзеляжный и 130 узкофюзеляжных лайнеров. Значительная часть самолетов группы "очищена" от иностранной регистрации, что позволяет использовать их на зарубежных рейсах без риска ареста из-за санкций. Согласно презентации компании, из 271 иностранного воздушного судна из бермудского реестра выведено 185 единиц.

"Аэрофлот" — крупнейшая авиационная группа РФ. Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% — у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на Московской бирже.