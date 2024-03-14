"Разработаны новые программы экскурсий в рамках проекта "Вагон знаний", которые помогут детям познакомиться с разнообразными профессиями", — говорится в сообщении.

Так, путешествуя из Хабаровска в столицу Приморского края по программе "Владивосток — город у моря", школьники посетят одно из старейших судостроительных предприятий региона — "Дальзавод". Познакомятся со студентами Морского государственного университета, узнают про востребованные специализации и посетят учебно-тренажерный центр подготовки водолазов. Отправиться можно 27-30 марта и 24-27 апреля.

По программе "Владивосток — город сильных!" юные путешественники посетят визит-центр музея "Владивостокская крепость", Ворошиловскую батарею, пройдут по подземелью Форта №7. Школьники узнают, как работают спасатели в специализированной части МЧС России, как тренируют служебных собак в Центре кинологической службы. Отправления запланированы на 28 апреля-1 мая, 9-12 мая.