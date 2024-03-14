Речь идет о девяти рейсах: внутрирегиональных, а также из Москвы, Хабаровска, Владивостока, Магадана, Северо-Курильска и обратно.

Между тем, главный аэропорт Камчатки работает, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь аэропорта Юлия Отраднова.

"Аэропорт работает в штатном режиме, он готов принимать и выпускать самолеты. Решение о посадке принимают экипажи лайнеров", — сказала Отраднова.

Ранее сообщалось, что два самолета — "Авроры" из Владивостока и "Аэрофлота" из Москвы — уже летели на Камчатку. Но, по уточненным данным, экипаж первого вернулся в аэропорт столицы Приморья, а второго — решил уйти на запасной аэродром в Магадан.

Циклон испортил погоду на юге Камчатки в ночь на четверг, обрушившись на регион снегопадами и ветром до ураганного.

Из-за непогоды в регионе закрывали несколько крупных дорог. Занятия в школах Петропавловска-Камчатского и Елизовского района в четверг отменили. У берегов полуострова объявлено штормовое предупреждение. В нескольких районах края, в том числе в столице Камчатки, объявлена лавинная опасность.

Ожидается, что в ближайшие три дня на полуострове сохранится циклонический режим погоды с плюсовой температурой, снегопадами от небольших до умеренных и ветром до 15 м/с.