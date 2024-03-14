"В этом году отремонтируем (по нацпроекту — ИФ) еще порядка 330 объектов протяженностью около 1,1 тыс. км. Все они ведут к достопримечательностям и уникальным природным комплексам", — написал Хуснуллин в своем телеграм-канале в четверг.

Среди последних зампред правительства РФ перечислил охранную зону Пинежского заповедника в Архангельской области, горный парк активных развлечений и турбазы в Кабардино-Балкарской Республике и маршрут, ведущий на родину художников Васнецовых в Кировской области.

Также Хуснуллин добавил, что за пять лет по нацпроекту к нормативу привели 1,6 тыс. участков, которыми пользуются туристы. Их общая протяженность превысила 8,2 тыс. км.