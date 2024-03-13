По его словам, навигация 2023 года показала кратный прирост интереса туристов к Кронштадту.

"И, что важно, водный транспорт здесь покрывает не только туристические задачи, но и транспортные. Добраться до Кронштадта на собственном или общественном транспорте довольно проблематично. Водный транспорт прекрасно решает эту задачу", — уточнил директор компании.

По его словам, сейчас идет восстановление легендарных фортов Кронштадта.

"Сейчас по заказу нашей компании строится новый флот для работы в Кронштадте, чтобы связывать в перспективе и удаленные форты. После их открытия это действительно будет уникальным предложением, мы ожидаем взрывной спрос на эти услуги", — сообщил директор компании.

"В целом судоходные компании Санкт-Петербурга в навигацию 2023 года перевезли более 3,5 млн пассажиров. Наша компания перевезла рекордные 1,3 миллиона. Мы сделаем все, чтобы выйти в этом году уже на показатель в 1,5 млн пассажиров в рамках нашей компании. А в целом по отрасли верю, что за 4 млн объем перевозок перевалит", — сказал Набатов.

Он сообщил, что в 2024 году в компании на маршруты выйдет семь единиц нового современного флота.

"Сейчас мы ждем фактического начала навигации, когда вскроется лед на Неве. На апрель месяц у нас планируется спуск четырех или пяти единиц. В мае мы должны спустить все остальные. За май-июнь вот эти вот семь единиц должны уже быть введены в эксплуатацию. Планируется ежегодно также вводить в эксплуатацию в ближайшие несколько лет по 5-7 единиц современного комфортабельного пассажирского флота", — сказал Набатов.

По его словам, идет работа по расширению водных путей в акваториях Невской губы Финского залива.

"Сейчас нам удается открыть востребованный фарватер уже в этом году. Гарантированно откроется Северно-Петродворцовый фарватер, который соединит Петергоф и Кронштадт", — сказал Набатов.

Он сообщил, что также планируется маршрут Петербург — Кронштадт.

Как сообщалось, в 2023 году была достигнута договоренность о шести пассажирских скоростных судах-катамаранах "Котлин" по договору с "Государственной транспортной лизинговой компанией" (ГТЛК) для "Невы Тревел", которые должен построить АО "Средне-Невский судостроительный завод" (Петербург, входит в состав "Объединенной судостроительной корпорации").

Первые два катамарана уже вышли на регулярную пассажирскую линию Петербург-Кронштадт в навигацию-2023. По условию контракта вторая пара катамаранов будет передана заказчику в навигацию 2024 года, а третья — в мае 2025 года.

Позже планировалось, что "Нева Тревел" подпишет еще один контракт с ГТЛК еще на 8 скоростных катамаранов проекта "Котлин".

Проект судна разработан петербургским проектно-конструкторским бюро "Форсс Технологии" с учетом особенностей эксплуатации в условиях акватории Петербурга и выхода в Финский залив. Максимальная скорость судна составляет около 52 км/ч, пассажировместимость — до 156 человек.

Компания "Нева Тревел" работает на рынке водных услуг с 1995 года. Специализируется на перевозке пассажиров по рекам и каналам Петербурга, организации досуга населения, а также предоставляет теплоходы в аренду для проведения различных мероприятий. Компания владеет 35 судами различного типа.