"Петербург уже не так сезонен, как был раньше — только в период белых ночей. Нет, в Санкт-Петербурге все время культурная жизнь, она проходит круглый год в рамках городских и культурных мероприятий. Загрузка в гостиницах вырастает до 80% и выше. Сейчас, в преддверии школьных каникул, загрузка гостиниц Петербурга составляет 60%. Весна только началась, но уже забронирована на 60%", — сказал Корнеев.

Он сообщил, что туристическая индустрия предлагает разные направления для любых туристов, среди вариантов — семейный, индивидуальный, медицинский и промышленный туризмы.

"Мы стараемся, чтобы выбор был самый разнообразный, чтобы каждый получил ответ на вопрос о своем личном путешествии в Санкт-Петербург", — отметил председатель комитета.

Он уточнил, что 48% гостей Петербурга в прошлом году приехали не в первый раз и планируют вернуться.