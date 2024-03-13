"Фестиваль сочетает самые разные форматы общения, что позволяет создавать правильную атмосферу для профессионального и дружеского диалога. Тем самым мы способствуем укреплению межгосударственных, экономических и культурных связей между нашими странами. Деятельность Евразийского альянса горных курортов, под эгидой которого проходит фестиваль, будет обеспечивать единый уровень сервиса и действие программ лояльности горных курортов, что позволит увеличить общий турпоток", — сказал на открытии генеральный директор курорта "Роза Хутор" Александр Белокобыльский.

Как отметили в пресс-службе сочинского курорта, работу по созданию Евразийского альянса горных курортов (ЕАГК) курорты "Роза Хутор", "Шымбулак" (Казахстан) и "Амирсой" (Узбекистан) начали в июне 2023 года. В ноябре того же года к альянсу присоединился курорт "Шахдаг" (Азербайджан).

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

"Объединение призвано обеспечить платформу для стратегического развития туризма на пространстве Евразии, профессионального общения, продвижения лучших практик и брендов горных курортов. Среди основных целей альянса – продвижение всесезонного горного туризма и популяризация активного образа жизни, обмен необходимой информацией и передовым опытом, повышение профессиональной квалификации работников горных комплексов, разработка общих подходов к стандартам безопасности", — сообщили в пресс-службе.

Фестиваль горных курортов Евразии стал первым из запланированных EAГK мероприятий. Он приурочен к десятилетию сочинской Олимпиады, которое отмечается в этом году.

"Любая кооперация выгодна, любое взаимодействие – это обмен опытом, который приводит к повышению качества. Если курорты общаются и формируют какие-то стандарты, то они никогда их не понизят. Не для кого ни секрет, что взаимное продвижение носит мультипликативный эффект, поэтому мы поддерживаем такие мероприятия. На примере "Розы Хутор" могу сказать, что перенять здесь есть много что: прекрасная организация, работа инструкторов, слаженная работа все служб, плюс гармоничное отношение к окружающей среде. Все это было закреплено на законодательном уровне, поэтому здесь есть много чему поучиться", — подчеркнул чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в РФ Даурен Абаев.

Программа фестиваля предусматривает профессиональные дискуссии, культурные и образовательные мероприятия. В частности, обмен опытом между инструкторами и спасателями курортов, обсуждение вопросов развития горных курортов без ущерба для экологии и других проблем. Фестиваль продлится до 16 марта.