"Петергоф — одно из самых востребованных мест у семейных туристов в Петербурге. Здесь большое количество детских квестов, интересных программ вокруг всех объектов создано. Напомню, что сюда входят Нижний парк Петергофа, Александрия и Ораниенбаум. И там везде есть большие интересные программы", — сказал Корнеев.

Он сообщил, что все крупные федеральные музеи также создают программы для семейных туристов.

"Российский этнографический музей, Русский музей, Государственный Эрмитаж создают сейчас очень интересные программы для семей с детьми. Также интересны для семейных туристов Музей железных дорог России, Музей Гранд-макет России и Музей Россия — моя история", — уточнил председатель комитета.

По его словам, среди новых популярных культурных объектов — парк "Остров Фортов" в Кронштадте.

Корнеев сообщил, что для школьников развивается патриотический туризм.

"В этом направлении очень большое количество программ и предложений активно развивается. Музей обороны и блокады Ленинграда предлагает интересные и насыщенные программы для семейных и школьных гостей", — сказал председатель комитета.