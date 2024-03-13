"Депутаты приняли в третьем, окончательном чтении закон, который разрешит сдавать жилые помещения в многоквартирных домах, в том числе на короткий срок, только при условии соблюдения прав и законных интересов соседей", — говорится в сообщении.

Соответствующие изменения вносятся в Жилищный кодекс РФ.

Согласно закону, собственник наравне с арендатором будет нести ответственность за шум, повреждение общего имущества и так далее. Также при сдаче квартир в аренду в обязательном порядке должны использоваться приборы учета. В противном случае соседи имеют право обратиться в суд.