"В прошлом году Петербург посетило 8,8 млн российских туристов, всего с иностранными гостями — 9,4 млн туристов. В прошлом году это число гостей было близким к 2019 году, когда город посетило 10,5 млн гостей. Безусловно, задача этого года — работа с иностранными гостями, туристами из дружественных стран Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона. Рассчитываем на рост", — сказал Корнеев.

Он сообщил, что в прошлом году рост турпотока составил 16%.

"Давайте начнем от осторожного прогноза прошлого года. 7-10% — это то, что мы хотим принять и готовы предложить очень много новых разных вариантов", — уточнил председатель комитета.