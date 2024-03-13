"Принято решение не проводить массовые мероприятия в городе. К сожалению, оперативная обстановка не позволяет нам организовать праздники, которые традиционно проходили в Белгороде на Масленицу. Я уверен, что все горожане отнесутся к такому решению с пониманием", — цитирует пресс-служба мэра Валентина Демидова.

Как сообщалось, в среду Белгород подвергся атаке ВСУ с помощью двух БПЛА самолетного типа. Один беспилотник врезался в многоквартирный дом. В результате взрыва пострадавших нет, выбиты окна в нескольких квартирах и повреждены фасад и кровля здания. Также от взрывной волны незначительные повреждения окон есть в двух соседних с МКД образовательных учреждениях.

Накануне в Белгороде украинский беспилотник атаковал здание мэрии, пострадали четыре сотрудницы, две из них госпитализированы. Еще один беспилотник во вторник упал на крышу торгового центра в районе железнодорожного вокзала. Никто не пострадал.