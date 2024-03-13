"В течение ближайшего года планируется реорганизовать и реновировать ряд отелей, расположенных в Горной Олимпийской деревне курорта "Роза Хутор". Среди них такие объекты размещения как Riders Lodge, "Отель 28", "Ски Инн". Они были введены в эксплуатацию более 10 лет назад в период подготовки к Олимпийским играм для проживания олимпийских сборных, после чего были переоборудованы в бюджетные средства размещения. Для обновления их номерного фонда и инфраструктуры было принято решение о привлечении партнеров и профильных инвесторов, которые впоследствии будут управлять данными отелями", — сказал он на Фестивале горных курортов Евразии, который открылся в среду в горах Сочи.

"Это решение позволит нам не только качественно реновировать гостиничную инфраструктуру курорта, но и сосредоточиться на приоритетных для нас направлениях – развитии природного, семейного и оздоровительного туризма, а также создании нового курорта "Турьев Хутор", который станет продолжением "Роза Хутор". В этой связи для развития и управления некоторыми объектами курорта, особенно такими непрофильными, как казино, будут привлекаться внешние партнеры и инвесторы", — добавил он.

По словам Белокоыльского, отели будут работать до 1 июня.

"Отдохнуть в трех отелях можно до 1 июня, далее их ждет реорганизация. Внесенные оплаты за бронирования после 1 июня будут возвращены своевременно и в полном объеме. После реновации отели останутся в составе общего номерного фонда курорта, но будут соответствовать современным требованиям сервиса", — подчеркнул представитель "Розы Хутор".

Сейчас отели Riders Lodge и "Отель 28" имеют категорию 3*, "Ски Инн" — 2*.