"Туристический поток растет огромными темпами. По динамике — Ярославская область занимает первое место в ЦФО. Два года назад это было 1,48 млн ночующих туристов, в 2023 году — 2 млн 900 тыс. туристов", — сказал губернатор на пресс-конференции в среду. Он отметил, что турпоток вырос почти в два раза.

По его словам, также в регион приезжает много туристов, кто не ночует. Например, те, кто приезжает в регион на теплоходе, сходит на сушу на один день, а затем — уезжает.

"Есть также те туристы, кто приезжает на экскурсии, но не ночует — таких у нас более 9 млн за прошлый год", — добавил Евраев.