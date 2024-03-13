"По версии следствия, обвиняемый, занимавшийся оказанием туруслуг, 5 января 2024 года перевозил группу туристов из поселка Домбай к нарзанным источникам Джамагатского ущелья на технически неисправном автомобиле, имевшем также повреждение стояночной тормозной системы", — говорится в сообщении.

При этом, по данным надзорного ведомства, троих туристов хозяин авто разместил на дополнительном ряду сидений, которые он самостоятельно установил в багажном отсеке машины.

Проезжая по горной местности, мужчина не справился с управлением и автомобиль опрокинулся в овраг. В результате пассажиры получили различные травмы, а здоровью одного из них был причинен тяжкий вред.

Фигуранту дела инкриминируют ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).