"Зимний сезон на Алтае продлится до завершения работы горнолыжных курортов приблизительно в начале апреля и плавно перейдет в летний. Уже заметен хороший спрос на летние месяцы: туристы, как и годом ранее, отдают предпочтение активному отдыху. Бронируют сплавы, конные и пешие походы, трекинги. Есть запрос на отдых во всех районах республики, включая такие удаленные, как Кош-Агачский и Усть-Коксинский", — сообщил представитель РСТ в Республике Алтай Роман Фукс.

По данным алтайской компании "На высоте", прирост по летним бронированиям составляет около 20%. Увеличилось количество нестандартных запросов: к сплаву туристы добавляют квест-игры, кейтеринг, медитативные практики.

Как отметила руководитель компании Анастасия Инюточкина, запросы в основном поступают из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Перми.

По словам старшего менеджера отдела продаж компании RussiaDiscovery Ксении Рубцовой, Алтай привлекает туристов разными категориями сплавов – пороги там посложнее, чем в Карелии. Для начинающих подойдут легкие сплавы по рекам Чуя и Катунь. Сплавы по рекам Башкаус, Чулышман и Аргут предполагают уже более продвинутый уровень, как правило, с разрядом по водному туризму.

"Мы раньше предлагали сплавы отдельно, но сейчас спрос на монотуры упал, а вот в составе комбинированных программ сплавы пользуются спросом. Продажи Алтая на лето только стартовали, уже видим, что спрос чуть выше прошлогоднего, но, возможно, просто изменилась глубина бронирования. Оценим ситуацию ближе к концу сезона", — сказала Рубцова.

Генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин добавил, что на Алтае благодаря появлению хороших отелей растет спрос на спокойный отдых.

"Мы предлагаем сплавы только в составе многодневных активных маршрутов и не видим заметного всплеска спроса на активные туры в регионе. В последнее время там развивается инфраструктура, появилось несколько отличных отелей 4-5*. Все это привлекает туристов с запросами на более комфортный отдых. К тому же улучшение качества отелей привлекает семейных туристов, в том числе с маленькими детьми, которых на сплавы не берут", — заключил эксперт.