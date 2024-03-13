Как говорится в сообщении в соцсети "ВКонтакте", весенняя охота на селезней уток из укрытия с использованием живых подсадных уток во всех муниципальных районах будет проходить с 1 по 30 апреля.

Охота на самцов глухарей на току, на самцов тетеревов из укрытия, на вальдшнепов на вечерней тяге, на селезней уток, гусей и казарок из укрытия в южных районах (Захаровский, Кораблинский, Михайловский, Милославский, Пронский, Путятинский, Ряжский, Скопинский, Сапожковский, Сараевский, Старожиловский, Ухоловский, Александро-Невский, Шацкий) будет разрешена с 13 по 22 апреля; в северных районах (Ермишинский, Касимовский, Клепиковский, Кадомский, Пителинский, Рыбновский, Рязанский, Спасский, Сасовский, Чучковский, Шиловский) — с 20 по 29 апреля.

"Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов в период весенней охоты на пернатую дичь в 2024 году в общедоступных охотничьих угодьях будет осуществляться министерством с 20 марта", — отмечает пресс-служба.