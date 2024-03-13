В год 180-летия со дня рождения Римского-Корсакова посетителям музея будет предоставлена возможность увидеть два костюма, выполненных по эскизам Михаила Врубеля для его жены — певицы Надежды Забелы-Врубель.

Это костюм Снегурочки из одноимённой оперы и костюм Морской царевны Волховы из оперы "Садко". Посетители музея увидят костюм Волховы после реставрации, выполненной специалистами Эрмитажа, впервые, а костюм Снегурочки, бывший когда-то частью постоянной экспозиции музея Римского-Корсакова, вернётся после многолетнего перерыва.

"Первый триумф певицы в Москве — появление в партии Волховы в "Садко". А затем произведения Римского-Корсакова сопровождали её всю жизнь, и только Забелу-Врубель можно назвать по-настоящему корсаковской певицей. Партии Волховы и Снегурочки были важнейшими в репертуаре певицы", — говорится в сообщении.