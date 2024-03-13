"Такого фестиваля у нас в Тюменской области еще не было", — заявила Майер на пресс-конференции в совместном пресс-центре агентств "Интерфакс" и "Тюменская линия" в среду.

По ее словам, провести мероприятие планируется летом этого года.

"Бесплатный джазовый фестиваль будем проводить в июне на пешеходной улице Дзержинского. Точную дату анонсируем попозже", — отметила директор департамента.

Концерты пройдут не только на пешеходной улице, но и на набережной реки Туры. "Планируем и шествие до набережной", — рассказала Майер.

В музыкальном празднике примут участие джазовые исполнители из Тюмени и других российских регионов, добавила она.

"Уверена, фестиваль привлечет не только любителей джаза, но и вообще качественной музыки", — заключила Майер.