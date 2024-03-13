"Мы предлагаем обратиться к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением рассмотреть вопрос о создании программы по повышению доступности организации культуры для лиц пенсионного возраста, которая действовала бы по принципу программы "Пушкинской карты". Наше старшее поколение наравне с молодежью хочет участвовать в жизни культурной России. Я уверен, что пять тысяч рублей будет хорошим подспорьем для этого", — сообщил в среду в ходе заседания руководитель фракции "Единая Россия" Павел Крупник.

Проект постановления был принят за основу, за него проголосовало 46 депутатов.

"Пушкинская карта" — программа по социальной поддержке молодежи от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры — была запущена 1 сентября 2021 года для повышения интереса молодежи к культурным мероприятиям, оплата которых происходит за счет государства. За время действия карты было приобретено более 63 млн билетов на сумму свыше 31 млрд рублей.