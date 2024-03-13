"С ближайшей субботы водители замеченных на дорогах зарегистрированных в России автомобилей должны доказать контролирующим органам, что они имеют право пользоваться автомобилем в Финляндии. Рекомендуется иметь соответствующие документы при себе в дороге, чтобы вы могли доказать свое право на использование автомобиля с российскими номерными знаками, как только вас об этом попросят", — говорится в заявлении директора департамента таможенного контроля Финляндии Сами Ракшита, опубликованном на сайте ведомства.

Ранее все пять стран Евросоюза, граничащих с Россией (Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва), ввели запрет на въезд автомобилей, зарегистрированных в России. Запрет введен на основании санкций ЕС, рассматривающих въезд зарегистрированных в России автомобилей как запрещенный импорт.

Право на временное пользование автомобилем, зарегистрированным в России, сохранено в Финляндии для постоянно проживающих за пределами территории ЕС студентов очной формы обучения, а также для работающих по срочному трудовому договору, чьи автомобили были легально ввезены в Финляндию до запрета на въезд.

Еще одним исключением являются автомобили, которые на основании санкционного регламента ЕС все еще могут временно въезжать в Финляндию. К ним относятся автомобили, принадлежащие постоянно проживающим в России гражданам ЕС или Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), или членам их семей, автомобили с дипломатическими номерами и автомобили, принадлежащие лицам, прибывающим в Финляндию по гуманитарным соображениям.

За нарушение правил таможня может задержать автомобиль и произвести возможную налоговую оценку. Санкции могут включать, например, уплату таможенных пошлин, налога на добавленную стоимость, вывоза автомобиля с территории ЕС.

При этом таможенники обращают внимание, что до 14 апреля выезд из Финляндии через восточную границу невозможен, так как пункты пересечения границы закрыты.

"Власти не дают отдельных инструкций по практическим вопросам, связанным с переездом, но ответственность за принятие решений в отношении собственного автомобиля несет автовладелец", — подчеркивает таможня.