По данным аэропорта, число самолётовылетов в прошлом году по сравнению с 2022 годом выросло на 4,3%. В 2023 году рейсы из аэропорта выполняли 18 авиакомпаний-партнеров по 36 направлениям, в том числе по 23 внутренним и 13 международным.

В число самых популярных внутренних направлений прошлого года, помимо традиционно пользующихся высоким спросом Москвы и Санкт-Петербурга, вошли Сочи, Минеральные Воды, Новосибирск, Казань.

На международных воздушных линиях самыми востребованными стали такие направления, как Анталья и Стамбул, а также Душанбе, Ереван.