"Высота необычной инсталляции составила 12 метров и ширина 7 метров. Это одно из самых высоких чучел в регионе", — говорится в сообщении пресс-службы.

Там отметили, что над созданием птицы, которая находится в арамильском "Парке Сказов", трудилась бригада из семи человек, включавшая двух профессиональных плотников. Птица выполнена из дерева и соломы.

"Во время сожжения Жар-птица будет "дышать" огнем из-за особенной конструкции — внутри нее построены воздуховоды, которые направят пламя вверх к клюву", — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что гигантскую Жар-птицу возведут в окрестностях Екатеринбурга, в городе Арамиль. Церемония ее сожжения состоится вечером 17 марта.