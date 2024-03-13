Вылеты из Москвы запланированы в 1:10, 10:15, 13:30, из Грозного — в 5:45, 17:55, 23:30. Время в пути — 3 часа 15 минут.

Согласно данным аэропорта Грозного, на сегодняшний день компания летает по этому направлению дважды в день.