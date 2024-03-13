"С 14 по 16 марта включительно лавиноопасно по горным территориям Елизовского (особенно бассейна р. Паратунка), в том числе по территории Кроноцкого заповедника, Усть-Большерецкого, Соболевского, Быстринского, Мильковского, Усть-Камчатского районов и в Петропавловске-Камчатском", — говорится в сообщении.

В эти дни также лавиноопасно в районе вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский, Авачинский и Ключевской группы вулканов.

Противолавинный центр рекомендует руководителям организаций, ведущих работы в горах, принять повышенные меры безопасности. Туристам, спортсменам и охотникам следует быть предельно внимательными и по возможности воздержаться от посещения лавиноопасных склонов в ближайшие дни.

Ожидается, что снежный циклон подойдет к берегам Камчатки в четверг. По предварительным данным синоптиков, под его влияние попадет несколько районов полуострова. Прогнозируются сильные снегопады и ветер до ураганных 35 м/с.

По данным МЧС, на территории Камчатского края находятся 103 лавиноопасных участка, 95 из них — на склонах Петропавловска-Камчатского. Причем более чем на 20 таких участках в краевом центре существует особая угроза схода гигантских снежных масс. Опасности здесь подвергаются порядка 200 жилых домов, две горнолыжные базы, частные гаражи, а также опоры линий электропередачи и автомобильные дороги.