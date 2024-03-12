В этот день откроется ярмарка, где можно будет приобрести изделия мастеров декоративно-прикладного творчества и народных промыслов Рязанской области, а также сувенирную продукцию музея-заповедника.

"Пройдут традиционные масленичные забавы: баклушный бой, перетягивание каната, бег в мешках, парные лыжи. Дети вместе с родителями смогут прокатиться со снежной горки, поучаствовать в играх и конкурсах. Вниманию самых маленьких посетителей предлагается спектакль "Бабушкины сказки" передвижного кукольного театра", — отмечает пресс-служба.

На празднике свои программы представят творческие коллективы Рязанской области. На главной сцене выступит песенно-инструментальный ансамбль музея-заповедника "Радуница" под руководством заслуженного деятеля искусств России Александра Ермакова и ансамбль народной песни "Рязаночка". В продолжение праздника актеры Народного музейного этнографического театра "Звонница" представят театрализованную программу "На Пестрой неделе" с установкой чучела, играми и танцами.

Кульминацией уличных гуляний станет сжигание чучела Масленицы.