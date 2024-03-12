Ее центральным экспонатом станет мамонтёнок Люба — мумифицированный детёныш мамонта, чей геологический возраст, по мнению учёных, — более 42 тысяч лет, а биологический — от одного до трёх месяцев. Специально для вскрытия транспортировочного контейнера, в котором мамонтенок прибыл из Салехарда, в Челябинск приехала старший научный сотрудник Ямало-Ненецкого музейно-выставочного комплекса Галина Карзанова.

По ее словам, этот экспонат действительно уникальный, потому что является единственной в мире находкой детёныша мамонта с практически стопроцентной сохранностью.

Она рассказала, что мамонтенка обнаружили в вечной мерзлоте в 2007 году оленеводы.

По словам сотрудницы музея, они восприняли находку как "посланника" из Нижнего мира и на этом месте потом принесли в жертву духам тундры оленя.

Палеонтологи предполагают, что туша изначально попала в условия заболоченной почвы, где есть кисломолочные бактерии, и они сохраняли ее от разложения. А потом уже многие тысячелетия сохранялась в условиях вечной мерзлоты.

Перед тем, как стать экспонатом, мамонтенок прошёл двухгодичную консервацию, в результате которой потерял в весе 10 килограммов, и сейчас вес мумии составляет около 30 килограммов.

"Ученые всего мира долго изучали Любу, прежде чем она стала музейным экспонатом. Но мы рассматриваем нашего мамонтенка не только как единственный в мире отлично сохранившийся образец древней фауны, но и как своеобразного проводника, который рассказывает жителям России и зарубежных стран о полуострове Ямал — земле мамонтов, о его коренных народах, их культуре, сакральных верованиях, мифах и уникальных традициях", — приводит пресс-служба слова Карзановой.

В экспозиции также будут показаны предметы быта, костюмы коренных народов Севера, шаманские атрибуты, произведения живописи, миниатюрная скульптура, резьба по кости и дереву, а также реконструкция чума и многое другое.

Всего за 15 лет путешествий Люба побывала в США, Канаде, Австралии, Японии, Гонконге и Великобритании, а также в 17 городах России.