"За 10 дней марта город Сочи принял порядка 130 тысяч гостей, что на 15% больше, чем показатель аналогичного периода прошлого года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что высокому турпотоку способствовало в том числе проведение в эти дни Всемирного фестиваля молодежи.

"Многие из прибывших на мероприятие гостей после завершения форума остались на курорте и продлили свой отдых на праздничные дни. Средняя загрузка коллективных средств размещения Сочи с 8 по 10 марта составила более 70%", — сообщает пресс-служба.

Между тем, на курорте уже отмечен рост числа бронирований средств размещения на майские праздники. "На данный момент забронировано 55% номерного фонда", — говорится в сообщении.

"В прошлом году Сочи побил свой собственный рекорд турпотока, приняв 7,6 миллиона гостей. В этом году тоже идем уверенными темпами. С начала года курорт посетили 1 миллион 210 тысяч туристов", — цитирует пресс-служба директора департамента курортов, туризма и потребительской сферы горадминистрации Кирилла Ярыша.

"Параллельно по поручению главы Сочи Алексея Копайгородского активно готовимся к началу летнего курортного сезона. Уже разработаны рекомендации по подготовке пляжей для пользователей этих территорий. В целом к началу сезона после полной реновации планируется открыть 14 пляжных территорий", — отметил он.

По словам Ярыша, на курорте продолжают работать более 30 зимних пляжей во всех внутригородских районах. Этот проект реализуется на курорте третий год подряд. Зимние пляжи пользуются популярностью у сочинцев и гостей города для прогулок и укрепления здоровья, занятий спортом на свежем воздухе, проведения досуга.