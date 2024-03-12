"Что касается статистики по странам: 88% гостей приезжают из России. 8% онлайн-бронирований белорусских гостиниц совершают сами же белорусы. 1,5% – граждане стран Прибалтики и еще 3% — другие регионы", — цитирует эксперта Российский союз туриндустрии (РСТ).

Как отметила Безбородова, за январь-февраль количество бронирований белорусских объектов размещения через сайты российской онлайн-системы выросло на 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 58% увеличилось количество номероночей и на 75% — доход от бронирований.

"Это говорит о том, что интерес к Белоруссии растет. Средний тариф за номер по Минску — $66. Глубина продаж по сравнению с прошлым годом выросла на 44% и составила 31 день. То есть уже сейчас гости начинают бронировать майские праздники и лето", — уточнила она.

Президент Республиканского союза туриндустрии (РСТИ) Филипп Гулый отметил, что Белоруссия входит в топ-10 наиболее популярных у россиян направлений. По его словам, рост турпотока из России после пандемии позволил белорусским отельерам частично компенсировать потери на других иностранных рынках.

По данным министерства спорта и туризма Белоруссии, в прошлом году страну посетило 750 тысяч российских граждан, это почти половина прибывших иностранцев.