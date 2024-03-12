По словам депутата народного собрания республики Асият Алиевой, которые приводятся в сообщении, сельский туризм включен в перечень основных направлений господдержки Дагестана.

"Полагаю, что совместное решение всех тех вопросов и задач, обозначенных сегодня на расширенном заседании коллегии, будет способствовать эффективному развитию агропромышленного комплекса нашей республики", — отметила Алиева.

Так, по словам министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Мухтарбия Аджекова, в прошлом году на поддержку АПК было выделено почти 2,6 млрд рублей бюджетных средств, из которых свыше 2,1 млрд рублей — средства федерального бюджета. Аджеков добавил, что в 2023 году в рамках льготного кредитования АПК аграриям региона было выдано более 2,5 млрд рублей кредитных средств.

Председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов добавил, что площадь земель сельхозназначения в Дагестане составляет 4,3 млн га (более 80% от всей территории республики).

В числе приоритетных задач для агропромышленного комплекса, отметил Абдулмуслимов — это эффективное использование сельскохозяйственных земель, дальнейшее развитие мелиорации, внедрение современных технологий в животноводство и растениеводство, организация переработки и агрологистики, а также развитие новых культур.