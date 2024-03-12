Во время праздника, до сожжения вулкана, на его вершину можно будет подняться и осмотреть окрестности.

"Огненный перформанс пробудит "черную гору": пылающая лава уничтожит все плохое на своем пути, а очищающий огонь согреет и даст место чему-то новому", — отмечают организаторы

Также в программе празднования ярмарка, игры, мастер-класс по созданию костюма из природных материалов в стиле "креативный фолк" и выступление музыкантов после сожжения горы.

Билеты на Масленицу были раскуплены за полтора месяца до мероприятия. Но желающие смогут посмотреть он-лайн трансляцию.