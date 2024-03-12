"Наша организация проводит реконструкции с 2020 года. Она сфокусирована на исторических проектах и фестивалях. Мы работаем в Петербурге и Ленинградской области, и важным направлением стал исторический средневековый бой", — сказал Галушин.

Вице-президент "Доблести веков" и организатор фестиваля Олег Юкович отметил, что фестиваль объединяет людей с любовью к истории и спорту.

"Фестиваль РЕКОН отражает мультикультурность эпох. Участники хотят поделиться с вами реконструируемым периодом. Каждый год мероприятие собирает 1500 человек. Будут гости из Сербии, Киргизии, Казахстана и Белоруссии. В рамках фестиваля пройдет 27 военно-исторических реконструкций, посвященных Древнему Египту, античности, средневековью, XVII-XVIII векам", — добавил Юкович.

По его словам, на фестивале будут также организованы 10 соревновательных зон с использованием девяти видов оружия. "Мы также покажем ретроспективу костюмов и доспехов. Состоится дефиле костюмов эпохи Петра Великого, будут организованы интерактивные зоны для детей", — подчеркнула организатор.

Спортивный директор чемпионата России по историческому средневековому бою (ИСБ) "Меч России" Артем Васильев отметил, что главными центрами такого спорта и хобби являются Выборг и Приозерск. "Бои проходят в разных номинациях. На фестивале будут представлены все. Самое интересное — это групповые бои пять на пять человек и 12 на 12", — рассказал он.

Организатор фестиваля Ксения Оя добавила, что все мероприятия будут транслироваться онлайн. "Мы подчеркиваем, что это семейный фестиваль. Если вы хотите заинтересовать ребенка историей через быт, то это лучший способ. Здесь можно будет научиться писать пером, играть в средневековые настолько игры и пройти состязания верхом на коне. У нас есть примеры, когда ребенок, однажды побывав на реконструкции, затем поступил на исторический факультет СПбГУ", — сказала она.