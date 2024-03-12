Проект "Экспедиция звездных шефов на Байкал" включает организацию гастрономических ужинов самых известных шеф-поваров России в ресторанах Иркутска и отелях на байкальском побережье. Планируется также знакомство гостей с местными продуктами, чтобы они стали включать их в свои рецепты или придумали на их основе новые блюда.

"Проект ориентирован на повышение уровня сервиса и гостеприимства. Мероприятия будут способствовать обмену опытом в профессиональной среде, повышению престижа профессий сферы общепита, укреплению взаимоотношений между субъектами РФ. Кроме того, такие активности позволяют разнообразить отдых на Байкале", — сказала Найденова.

Первым гостем проекта стал бренд-шеф паназиатского ресторана "Zuma" из Владивостока Егор Анисимов. В рамках экспедиции он проведет гастро-ужины 13 марта в Иркутске и 16 марта на байкальском острове Ольхон. Ожидается, что мероприятия посетит более 130 человек. Помогать шефу, и перенимать ценный опыт, будут повара из иркутских ресторанов.

"Все продукты для ужинов, в том числе морепродукты и крабов, я привез из Владивостока. Из местного будут только овощи и скоропортящиеся продукты, которые невозможно привезти. Я готовлю всегда только из известных мне продуктов, чтобы получить результат. Но я покажу, какие у нас есть техники (приготовления блюд — ИФ), чтобы ваши ребята посмотрели и могли применить, используя ваши продукты", — сказал Анисимов.

"Я посмотрел ваши местные продукты, например, голомянку (рыба, обитающая в Байкале — ИФ), и буду еще смотреть. И когда в следующий раз, допустим в будущем году, меня пригласят, то мы уже сможем сделать какую-то еду, которая будет немножко родной Владивостоку и Иркутску", — добавил шеф-повар.

Он также подчеркнул, что старается готовить именно из российских продуктов регионального производства, минимизируя использование импортных ингредиентов. Кроме того, шеф не готовит классические блюда из кухонь других стран.

"Сейчас идет процесс создания, становления современной русской кухни, с использованием всех современных техник", — сказал Анисимов.

Руководитель гастрономического клуба "GUSTO" Сергей Смолянинов сообщил, что в рамках "Экспедиции шефов на Байкал" в течение года Иркутск посетят еще три известных российских повара. Следующий визит запланирован на июнь, далее — на осень и зиму.

"Мы планируем привозить нового звездного шефа каждый сезон, чтобы захватить все четыре времени года на Байкале, показать все грани нашей природной красоты", — уточнил Смолянинов.

Исполнительный директор ассоциации "Байкальская виза" Константин Бушуев сообщил, что по итогам экспедиции технологические карты по приготовлению блюд звездных шефов будут переданы поварскому сообществу Иркутской области. Из видеороликов, отснятых в процессе проведения гастро-ужинов, начнет формироваться цифровая библиотека гастрономического туризма в Иркутской области.