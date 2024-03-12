"Состоялась официальная передача краеведческому музею республики клада из 16 монет. Ценные находки были обнаружены специалистами "АСМ Групп" во время проведения полевых работ в одной из башен архитектурного комплекса "Тумги" горной Ингушетии", — сказал собеседник агентства.

По его словам, уникальный клад состоит из 5 медных и 11 серебряных монет Золотой орды, относящихся к середине XIV века, к периодам правления Узбек хана, Хаджи хана и Токтамыш хана.

На мероприятии присутствовали представители фонда "САФМАР", исследователи, этнографы, представители тейпа Тумгоевых.

"На мой взгляд, это очень ценная находка с точки зрения истории и археологии Ингушетии, это кладезь научного материала для всех, кто интересуется нашей историей. Они будут храниться в краеведческом музее республики и представлены широкому кругу населения, где у каждого желающего будет возможность увидеть их воочию", — процитировали агентству руководителя комитета Госохраны объектов культурного наследия республики Тимирлана Кодзоева в пресс-службе.

По данным пресс-службы, аналогичная находка, дирхам — монета Султана Мурада III, внука знаменитого Сулеймана Великолепного, чеканенная в 1574-1575 гг., была найдена археологами при расчистке материалов обрушившегося надземного склепа Цори.

В краеведческом музее хранятся переданные фрагменты барельефных камней, обнаруженные в начале года на прилегающей территории башенного комплекса "Пуй" и представляющие большой научный интерес.