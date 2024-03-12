Забастовку железнодорожников организовал профсоюз GDL. С 02:00 по местному времени (4:00 мск) в течение 24 часов машинисты пассажирских поездов Deutsche Bahn, состоящие в GDL, работать не будут.

О забастовке в GDL сообщили в воскресенье.

Профсоюз требует уменьшения рабочих часов с 38 до 35 в неделю без снижения зарплаты. Переговоры между Deutsche Bahn и GDL длятся на протяжении нескольких недель. Посредники предложили снижение рабочих часов до 36 к 2028 году, однако детали соглашения не устроили профсоюз.

С начала переговоров GDL провел уже пять забастовок, во вторник проходит шестая.

При этом вторничная забастовка железнодорожников совпала с 19-часовой забастовкой бортпроводников компании Lufthansa на самолетах, вылетающих из Франкфурта. Эта забастовка проходит с 04:00 до 23:00 по (с 06:00 до 01:00 мск).

Профсоюз UFO требует для бортпроводников увеличение зарплаты на 15% и единовременные выплаты в размере 3 тыс. евро на работника для компенсации инфляции.

Вместе с тем аналогичная забастовка сотрудников авиакомпании планируется в среду в Мюнхене. По подсчетам Lufthansa, всего в результате действий работников придется отменить около 1 тыс. рейсов.