"Это рекордный показатель за все предыдущие годы деятельности авиакомпании", — отметил гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов, слова которого приводятся в сообщении.

Так, 323,097 тыс. пассажиров обслужены на рейсах по России, 30,103 тыс. — на международных рейсах, 243,885 тыс. — на СНГ-направлениях.

Всего в феврале "Уральские авиалинии" осуществили 3,661 тыс. рейсов.

В январе-феврале авиакомпания перевезла 1,275 млн пассажиров, что на 15% больше, чем годом ранее. Число рейсов за два месяца выросло на 10%, до 7,768 тыс.

"Уральские авиалинии" базируются в московском "Домодедово" и екатеринбургском "Кольцово". Парк авиакомпании сформирован из самолетов Airbus.