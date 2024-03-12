"Подготовительные работы пройдут на 44 причалах, в первую очередь очистим их от остатков льда и снега, промоем лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия. Затем проведем пескоструйную обработку гранитных поверхностей, металлических ограждений и чугунных элементов для последующей покраски", — сказал Бирюков журналистам во вторник.

При необходимости отремонтируют гранитные и бетонные основания сооружений, заменят изношенные резиновые причальные отбойники; для безопасности пассажиров обновят разметку ограничительных линий и указателей движения на посадку и высадку, сказал заммэра.

"Работы на причалах продолжатся и во время навигации, до середины ноября планируется организовать мероприятия по улучшению качества судоходства, в том числе подводное обследование, углубление и очистку дна", — сказал Бирюков.

В прошлом году провели гидротехнические работы по очистке акваторий 11 пассажирских причалов и углублению дна шести, добавил он.