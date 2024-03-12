По предварительным данным, 10 марта 40-летний житель Москвы, отдыхавший в Домбае, поднялся на гору Мусса-Ачитара, чтобы прокатиться на сноуборде. На следующий день тело мужчины нашли под сходом лавины, в месте, не предназначенном для катания, говорится в сообщении.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщалось, накануне спасатели Карачаево-Черкесии обнаружили в горном ущелье курорта Домбай тело туриста, пропавшего в воскресенье. Согласно данным ГУ МЧС России по КЧР, погибшего нашли в средней части одного из лавинных кулуаров ущелья Домбай-Ульген. По предварительной информации, лыжник катался вне трассы.